Berlin (SID) - Die wegen Dopingverdachts gesperrte Eisschnellläuferin Claudia Pechstein kämpft weiter um ihren Sonderurlaub. Sollte der Einspruch gegen die vom Bundesinnenministerium (BMI) verweigerte Auszeit unter Wegfall der Bezüge abgelehnt werden, werde man vor das Verwaltungsgericht ziehen. Das sagte Pechsteins Manager Ralf Grengel dem SID und bestätigte damit eine Meldung des Nachrichtenmagazins Focus.

Das BMI hatte entschieden, dass Claudia Pechstein ihren Dienst bei der Bundespolizei sofort antreten müsse und der 38-Jährigen den zum Trainieren beantragten Sonderurlaub verweigert. Pechstein hatte daraufhin einen Nervenzusammenbruch erlitten, wurde krankgeschrieben und von der psychologischen in psychiatrische Behandlung überwiesen.

Mittlerweile versucht Pechstein mit psychiatrischer Hilfe, wieder den Weg in den Alltag zu finden. "In der Situation, in der ich mich derzeit befinde, macht es wenig Sinn, sich zu Hause einzuschließen und zu warten, bis einem die Decke auf den Kopf fällt", schrieb Pechstein auf ihrer Internetseite.

Pechstein will Karriereende eigenständig bestimmen

Von daher habe sie sowohl auf dem Eis trainiert, als auch sich das Eishockey-Spiel der Eisbären Berlin gegen Adler Mannheim angeschaut. "Wenn ich das nicht täte, würden mich die Gedanken daran auffressen, dass versucht wird, mir mein Karriereende aufzudiktieren", sagte Pechstein und schilderte ihre Sicht der Dinge.

Die fünfmalige Olympiasiegerin ist vom Eisschnelllauf-Weltverband ISU wegen erhöhter Blutwerte bis Februar 2011 gesperrt. Der Internationale Sportgerichtshof CAS hatte die Sperre bestätigt. Pechstein hat vor dem Schweizer Bundesgericht Revision gegen das Urteil eingelegt. Mit einer endgültigen Entscheidung wird in den nächsten Wochen gerechnet.