Hamburg (SID) - Edel-Reservist Mladen Petric bewahrte den Hamburger SV im Stadtderby gegen den FC St. Pauli mit einem Kunstschuss zwar vor der Pleite, doch zum Feiern war dem Kroaten nicht zumute. So schnell wie möglich verließ er mit seinen Teamkameraden nach dem 1:1 (0:0) im langweiligen Duell der beiden so verschiedenen Traditionsklubs das Stadion am Millerntor, während sich die erschöpften St. Pauli-Spieler auf einer kleinen Jubelrunde von ihren Fans verabschiedeten. Nur wenige Minuten hatten den "Braunen" zum ersten Derby-Sieg seit 1977 gefehlt.

Zumindest die Erleichterung war deshalb groß bei Petric, der in der 87. Minute die HSV-Anhänger mit einem sehenswerten Volleyschuss aus 20 Metern erlöst hatte. "Nicht jeder Ball kann so reingehen, aber diesmal war es um so schöner. Die ganz große Katastrophe haben wir dadurch noch abgewendet", sagte der zuletzt kaum eingesetzte Kroate. St. Pauli war durch Fabian Boll per Flachschuss in der 77. Minute in Führung gegangen.

Rost: "Es hat ja schon vor dem Spiel eine Harmoniestrategie gegeben"

HSV-Torwart und -Kapitän Frank Rost war zwar erleichtert, dass es am Ende noch zu einem Punkt gereicht hat, die mangelnde Aggressivität seiner Mitspieler in dem seltsam emotionslosen Derby stieß ihm aber bitter auf: "Es hat ja schon vor dem Spiel eine Harmoniestrategie gegeben. Es hat nur noch gefehlt, dass wir in rosa Röckchen aufgelaufen wären."

Auch für Pauli-Trainer Holger Stanislawski war es "mit Sicherheit kein gutes Fußballspiel". Das 1:1 bezeichnete er als leistungsgerecht, "aber wir waren ganz nahe dran, deshalb ist das Unentschieden für uns ärgerlich".

Im prestigebeladenen Stadtduell tat sich der favorisierte Hamburger SV schon in den ersten 45 Minuten schwer. Vor 24.360 Zuschauern im seit Wochen ausverkauften Millerntorstadion zeigten die Gäste zwar die etwas reifere Spielanlage, konnten sich aber gegen die robuste Deckung des Aufsteigers zunächst nicht entscheidend durchsetzen.

Überfallartiges Konterspiel von Seiten der Pauli-Elf