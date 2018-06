Zagreb (SID) - Tyson Gay ist der Sprintstar des Jahres 2010. Der Amerikaner gewann im kroatischen Zagreb in 9,92 Sekunden das letzte 100-m-Duell der Saison mit dem Jamaikaner Nesta Carter, der zusammen mit Gay in 9,78 die Weltrangliste 2010 anführt. Erst dahinter folgt Weltrekordler Usain Bolt (Jamaika/9,82), der seine Saison Mitte August ähnlich wie Landsmann Asafa Powell wegen Rückenproblemen beendet hatte.

Nesta Carter, der am Sonntag im italienischen Rieti in 9,78 die Saisonbestmarke von Gay eingestellt hatte, kam bei 0,3m Gegenwind in 10,07 als Zweiter ins Ziel. Beide starten am Wochenende nicht über 100m beim Continental-Cup in Split. Gay kommt in der Staffel zum Einsatz.

Cantwell kratzt an Jahresbestleistung

Für das überragende Resultat in Zagreb sorgte Kugelstoß-Weltmeister Christian Cantwell aus den USA, der mit 22,22m seine Jahres-Weltbestleistung nur um 19 Zentimeter verfehlte. Für kroatische Heimsiege sorgten Weltmeisterin Blanka Vlasic mit 2,02m im Hochsprung und Europameisterin Sandra Perkovic mit 65,56m im Diskuswurf.

Beim Hammerwurf-Erfolg des Japaners Koji Murofushi, Olympiasieger von 2004, mit 79,71m belegte der bei der EM in Barcelona in der Qualifikation gescheiterte Leverkusener Markus Esser mit 76,19m den vierten Rang. Nur Neunte wurde Diskuswerferin Sabine Rumpf (LSG Goldener Grund) mit 55,87 m.