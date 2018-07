Rovereto (SID) - Vize-Europameisterin Christina Obergföll hat beim Leichtathletik-Meeting im italienischen Rovereto den dritten internationalen Sieg in Serie gefeiert. Mit 64,38m gewann die Olympiadritte wie zuvor in Zürich und Berlin den Speerwurf vor der Australierin Kimberley Mickle (60,14). Zweite im Stabhochsprung wurde Carolin Hingst (Mainz) mit 4,41m hinter der höhengleichen Amerikanerin Lacy Jansen.

Nach Platz drei am Freitag in Brüssel landete 800-m-Weltmeisterin Caster Semenya in 2:07,16 Minuten nur auf Rang neun, wurde dabei aber offenbar stark von einer Erkältung beeinträchtigt. "Sie war total müde und hat die ganze Zeit nur gehustet", erklärte ihr Manager Jukka Harkonen.

Jamaikas 9,89-Sprinter Yohan Blake gewann das 100-m-Duell in 10,06 gegen Justin Gatlin (USA), der seine Saisonbestzeit auf 10,09 steigerte. Gatlin, Doppel-Weltmeister 2005 in Helsinki, war nach vierjähriger Dopingsperre wieder auf die Bahn zurückgekehrt. Rovereto war sein vierter Start seit dem 3. August.