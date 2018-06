Köln (SID) - Neue Kollegen für die deutschen Formel-1-Fahrer Nick Heidfeld und Timo Glock: Heidfelds Rennstall Sauber hat den erst 19 Jahre alten Mexikaner Esteban Gutierrez für die kommende Saison als Test- und Ersatzfahrer verpflichtet. Der Belgier Jerome D'Ambrosio bekommt bei Glocks Arbeitgeber Virgin seine Chance. Der 25-Jährige wird in vier der nächsten fünf Rennen jeweils am Freitag im freien Training in den Formel-1-Renner steigen dürfen.

Gutierrez, zu dessen Sponsoren in Carlos Slim auch einer der reichsten Männer der Welt gehört, machte mit dem Gewinn der GP3-Serie auf sich aufmerksam. D'Ambrosio fährt in der GP2-Serie und war bisher Testfahrer des Renault-Teams.