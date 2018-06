London (SID) - Teammanager Arsene Wenger vom FC Arsenal hat die vom englischen Fußball-Verband FA ausgesprochene Strafe in Form von einem Spiel Sperre und einer Geldbuße in Höhe von 8000 Pfund (rund 9500 Euro) akzeptiert. Dies teilte der Verband am Dienstag auf seiner Homepage mit.

Der 60-Jährige wird seine Strafe bereits heute Abend im Ligapokal-Spiel bei Tottenham Hotspur verbüßen. Gunners-Coach Wenger hatte am Samstag im Ligaspiel gegen den FC Sunderland (1:1) nach dem Ausgleichstor durch Darren Bent in der fünften Minute der Nachspielzeit den vierten Offiziellen attackiert. Am Montag hatte die FA den Franzosen wegen "ungehörigen Verhaltens" offiziell angeklagt.