Denver (SID) - Die amerikanische Football-Liga steht unter Schock: Der erst 23 Jahre alte talentierte Spieler Kenny McKinley hat allem Anschein nach Selbstmord begangen. Die Leiche des Wide Receivers der Denver Broncos wurde am Montag in seiner Wohnung gefunden.

"Es handelt sich um eine laufende Ermittlung, aber unsere ersten Untersuchungen deuten darauf hin, dass er an einer selbst zugefügten Schussverletzung gestorben ist", sagte der zuständige Sheriff J. Grayson Robinson. NFL-Profi McKinley wurde von einer Freundin in seinem Schlafzimmer gefunden, als diese mit McKinleys Sohn von einem Botengang in das Haus des Profis in Centennial im US-Bundesstaat Colorado zurückkehrte.

"Tragischer Verlust" für die Broncos

Führung und Teamleitung des Klubs aus der amerikanischen Football-Profiliga reagierten mit Entsetzen auf die Nachricht vom Tod des Wide Receivers, der in seiner zweiten Saison beim zweimaligen Super-Bowl-Sieger unter Vertrag stand. "Jeder hier ist geschockt und traurig. Er war Teil der Broncos-Familie, wir werden ihn sehr vermissen", heißt es in einer Erklärung von Teambesitzer Pat Bowlen.

"Kenny hatte eine vielversprechende Football-Zukunft, aber viel wichtiger ist, dass er ein großartiger Teamkollege war, dessen Lächeln und Persönlichkeit ein Zimmer erhellen konnten", teilte Headcoach Josh McDaniels mit: "Sein Tod ist ein tragischer Verlust für unsere Mannschaft. Unsere Gedanken und Gebete gelten seiner Familie."

Der Tod McKinleys ist der jüngste Schicksalsschlag für die Broncos in einer Reihe von tragischen Todesfällen in den vergangenen Jahren. Am Neujahrstag 2007 war Cornerback Darrent Williams bei einer Schießerei getötet worden. Drei Monate später kollabierte Running Back Damien Nash nach einem Wohltätigkeits-Basketballspiel in St. Louis und starb.