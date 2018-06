Köln (SID) - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft kehrt an den Ort ihres größten Triumphes zurück. Am 8. Dezember 2010 trifft das Team von Bundestrainer Heiner Brand in einer Neuauflage des WM-Endspiels von 2007 in Köln auf Polen. An gleicher Stätte hatte die DHB-Auswahl am 4. Februar 2007 durch ein 29:24 im Endspiel gegen Polen den WM-Titel gewonnen.

Das Testspiel dient beiden Teams zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2011, die vom 13. bis 30. Januar in Schweden stattfindet. "Klar kommen da viele tolle Erinnerungen an die WM auf, aber wir sind längst in der Gegenwart angekommen. Und da zählt gegen den Vierten der zurückliegenden Europameisterschaft nur die Ausrichtung der Mannschaft auf die kommende WM", so Brand.

Im letzten Aufeinandertreffen beider Mannschaften am 17. Juli 2010 in Chicago hatte das deutsche Team 27:26 gesiegt. Das nächste Länderspiel bestreitet die Truppe von Heiner Brand am 27. Oktober im Rahmen der EM-Qualifikation in Göppingen gegen Österreich.