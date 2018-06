Inhalt Seite 1 — VfL Wolfsburg holt Sieg im Nordderby Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hamburg (SID) - Der VfL Wolfsburg hat den Hamburger SV und Ex-Trainer Armin Veh geschockt und den Hanseaten drei Tage vor dem emotionalen Nordderby gegen Werder Bremen die erste Saisonniederlage beigebracht. Die Tore von Edin Dzeko (15.) und Grafite (71., 78.) stellten beim 3:1 (1:1)-Erfolg der Wolfsburger den Spielverlauf vor 50.231 Zuschauern in der HSV-Arena allerdings auf den Kopf. Für den drückend überlegenen HSV war nur Maxim Choupo-Moting (27.) erfolgreich.

"Heute hat die bessere Mannschaft verloren", meinte Veh frustriert: "Es ist unheimlich bitter, so ein Spiel zu verlieren. Wir haben die Partie klar dominiert und hatten unheimlich viele Chancen." Sein Gegenüber Steve McClaren war dagegen überglücklich: "Das war ein großer Sieg für uns, der sehr wichtig war."

HSV-Coach Armin Veh trifft auf seinen Ex-Verein

Für HSV-Trainer Veh war es das erste Wiedersehen mit dem VfL nach der Beurlaubung in Wolfsburg im Januar. Vor der Partie hatte er eine richtige Entscheidung getroffen, als er Youngster Choupo-Moting in der Startaufstellung im linken Mittelfeld an Stelle des formschwachen Niederländers Eljero Elia aufbot. Der Nationalspieler aus Kamerun war nach einer Flanke von Jonathan Pitroipa mit dem Kopf zum hochverdienten Ausgleich zur Stelle. Dzeko hatte die Niedersachsen nach einem Konter völlig überraschend in Führung gebracht und den Spielverlauf bis dahin auf den Kopf gestellt.

Die Gastgeber brannten in der ersten Viertelstunde vor 50.231 Zuschauern ein Offensivfeuerwerk ab, bei dem sie den Wolfsburgern kaum Zeit zum Luftholen ließen. Das Geschehen spielte sich ausschließlich in der VfL-Hälfte ab, und es war vor allem Mladen Petric, der mehrmals kurz vor einem Torerfolg stand. In der 4. Minute verpasste er das Tor nur knapp, in der 7. und 10. Minute verhinderte Torwart Diego Benaglio mit Glanztaten einen Rückstand seines Teams.

Überraschende VfL-Führung

Um so überraschender fiel die Führung für den VfL mit dem ersten Angriff. Nach einem Fehlpass von Marcell Jansen lief Peter Pekarik aus der eigenen Hälfte über das halbe Spielfeld und schlug einen präzisen Pass vors Tor, wo Dzeko vor Heiko Westermann an den Ball kam und bei seinem fünften Saisontreffer Frank Rost keine Chance ließ.