Singapur (SID) - Beim Nachtrennen in Singapur setzt die "Formel Deutsch" den nächsten Meilenstein: Zum ersten Mal in der Geschichte der Königsklasse starten am Sonntag (14.00 Uhr MESZ/live bei RTL und Sky) sieben deutsche Fahrer in einen Grand Prix. Dass aus dem bisherigen Six-Pack die glorreichen Sieben werden, dafür sorgt der Mönchengladbacher Nick Heidfeld durch sein Comeback bei Sauber.

"Das sind zu viele Deutsche", sagte Formel-1-Boss Bernie Ecclestone in Singapur dem Sport-Informations-Dienst (SID) mit einem Schmunzeln, fügte dann aber ernsthaft hinzu: "So etwas passiert. Es gab schon auch viele Brasilianer oder viele Engländer. Ich denke, Michael Schumacher hat das vor Jahren angeschoben, und jetzt wird es lange dauern, das wieder aufzuholen."

Deutscher Motorsport-Boom macht Schumacher stolz

Schumacher fühlt sich von solchem Lob geschmeichelt. "Ich glaube schon, dass ich definitiv der Auslöser dafür gewesen bin - und das darf mich stolz machen", meinte der 41-Jährige: "Wenn man die Boxengasse anschaut, ist Englisch nicht mehr die Hauptsprache, man kann auch deutsch reden." Vize-Weltmeister Sebastian Vettel hatte gleich einen humorvollen Rat für die Konkurrenz parat: "Vielleicht sollten die anderen Länder sich überlegen, das Tempolimit abzuschaffen."

Sieben Fahrer aus einem Land hatte es in der Formel 1 zuletzt vor mehr als 14 Jahren gegeben. Am 14. August 1994 waren beim Großen Preis von Ungarn in Budapest sieben Franzosen am Start. Die Grande Nation vertraten damals Jean Alesi, Olivier Panis, Eric Bernard, Erik Comas, Olivier Beretta, Jean-Marc Gounon und Philippe Alliot, Paul Belmondo scheiterte zudem in der Vor-Qualifikation.

Schumacher als Auslöser der "deutschen Welle"

Aber während allein Panis als Sechster für die Franzosen einen mageren WM-Punkt holte, gewann damals Michael Schumacher auf dem Weg zu seinem ersten WM-Titel das Rennen und leitete mit seinen Erfolgen den deutschen Aufschwung ein. Neben dem Rekordweltmeister, der nach drei Jahren Pause in dieser Saison wieder dabei ist, vertreten Sebastian Vettel, Nico Rosberg, Adrian Sutil, Nico Hülkenberg, Timo Glock und eben Heidfeld die deutschen Farben.