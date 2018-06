Turin (SID) - Der italienische Rekordmeister Juventus Turin hat die nächste bittere Pleite kassiert und taumelt dem Tabellenende der Serie A entgegen. Am vierten Spieltag unterlag die "alte Dame" mit 1:3 (0:1) gegen US Palermo und rutschte auf den 15. Platz ab. Juventus, das erst vier Punkte auf dem Konto hat, hatte am Sonntag mit einem 4:0 bei Udinese Calcio den bisher einzigen Sieg der laufenden Saison geholt.

Javier Pastore (2.), Josip Ilicic (62.) und Cesare Bovo (85.) brachten Palermo mit 3:0 in Führung, dem italienischen Nationalspieler Vincenzo Iaquinta (87.) gelang lediglich Ergebniskosmetik.