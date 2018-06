Kopenhagen (SID) - Die Handball-EM der Männer 2014 wird in Dänemark stattfinden. Dies beschloss der Kongress des Europa-Verbandes EHF am heutigen Samstag in Kopenhagen. Die dänische Bewerbung erhielt mit 24:22 Stimmen den Vorzug gegenüber der Doppelbewerbung Ungarn/Kroatien.

Über den Gastgeber der Frauen-EM 2014 hingegen muss nun die EHF-Exekutive entscheiden. Denn kurz vor dem Kongress zogen die einzigen Bewerber Slowenien und Türkei ihre Kandidaturen zurück.

Zum Kongress-Abschluss zeichnete die EHF Dänemark für das Jahr 2008 und Frankreich für das Jahr 2009 als erfolgreichste europäische Handballnationen aus.