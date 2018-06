Barcelona (SID) - Den Rhein-Neckar Löwen ist im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Gudmundur Gudmundsson eine Überraschung gelungen. Zum Auftakt der Gruppenphase gewann der Handball-Bundesligist in der Champions League 31:30 (14:14) beim Favoriten FC Barcelona. Die Spanier sind in der Königsklasse mit sieben Erfolgen Rekordtitelträger, in der vergangenen Saison scheiterte der Renommierklub im Finale am THW Kiel.

Durch den Erfolg beim spanischen Pokalsieger liegen die Löwen in der Tabelle der Gruppe A hinter dem deutschen Meister aus Kiel auf dem zweiten Platz. Der Titelverteidiger hatte sich am Nachmittag 35:23 gegen Chambery Savoie HB durchgesetzt.

Die Löwen hatten sich unter der Woche überraschend vom Trainergespann Ola Lindgren und Kent-Harry Andersson getrennt. Der bisherige sportliche Leiter Gudmundsson wurde zum Cheftrainer befördert und mit einem Vertrag bis 2015 ausgestattet. Die Qualifikation für die Gruppenphase schaffte die Mannschaft durch den Sieg bei einem Viererturnier.