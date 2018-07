Köln (SID) - Mit drei Partien wird heute der 6. Spieltag der 2. Bundesliga fortgesetzt. Dabei richtet sich der Fokus besonders auf das bayerische Duell zwischen dem FC Augsburg und 1860 München. Die von Jos Luhukay trainierten Augsburger wollen sich mit einem Heimsieg gegen die "Löwen" in der Spitzengruppe der Tabelle festsetzen und die Niederlage unter der Woche beim MSV Duisburg vergessen lassen. Die Münchener, am Mittwoch mit einem 0:0 gegen Aue, haben jedoch bereits bewiesen, dass sie auswärts punkten können. In Düsseldorf siegte 1860 zuletzt mit 2:1.

Ein Punkt im Derby gegen den Stadtrivalen Hertha, doch in Osnabrück gab es beim 1:4 für Union Berlin nichts zu holen. Gegen den MSV Duisburg haben die "Eisernen" nun den ersten Dreier im Blick. Die "Zebras" gewannen dank eines Treffers von Srdjan Baljak im Spitzenspiel gegen den FC Augsburg mit 1:0 und zeigten sich von der ersten Niederlage aus der Vorwoche in Aue gut erholt.

Oberhausen vor eigener Kulisse noch ohne Punktverlust

Im Spiel von Rot-Weiß Oberhausen gegen den VfL Osnabrück hoffen die Gastgeber auf den dritten Heimsieg im dritten Heimspiel. Unter der Woche nahmen die Oberhausener beim 0:0 einen Punkt aus Paderborn mit. Osnabrück, das am Mittwoch 4:1 gegen Union Berlin gewann, führte im letzten Auswärtsspiel in Augsburg bis zur 87. Minute mit 2:1, musste sich am Ende aber mit einem Zähler begnügen und hofft nun auf den ersten Auswärtssieg.