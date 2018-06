Kaiserslautern (SID) - Bundesligist Hannover 96 hat den 1:0 (1:0)-Sieg am 6. Spieltag bei Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern teuer bezahlt. Der norwegische Siegtorschütze Mohammed Abdellaoue musste in der 78. Minute mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ausgewechselt werden und in der Nacht zu Montag zur Beobachtung in einem Krankenhaus in Kaiserslautern bleiben. Lauterns Außenverteidiger Florian Dick hatte den Norweger unabsichtlich mit dem Fuß am Kopf getroffen. Bei Abdellaoues Sturmpartner Didier Ya Konan, der in 69. Minute ausgewechselt wurde, besteht Verdacht auf eine Innenbandverletzung im Knie.