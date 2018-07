Foxborough (SID) - Die New England Patriots haben sich in der amerikanischen Football-Profiliga NFL zurückgemeldet. Eine Woche nach der klaren Niederlage bei den New York Jets (14:28) gewann das Team von Tackle Sebastian Vollmer 38:30 gegen die Buffalo Bills und sorgte für die dritte Pleite des Kontrahenten aus der AFC East.

Beim zweiten Saisonsieg der Patriots warf Star-Quarterback Tom Brady drei Touchdown-Pässe. Am vierten Spieltag trifft der dreimalige Super-Bowl-Gewinner erneut auf einen Divisions-Gegner. Im Monday-Night-Game tritt der Düsseldorfer Vollmer mit den Patriots bei den Miami Dolphins an.

Im dritten Anlauf führte Brett Favre die Minnesota Vikings in der neuen Saison zum ersten Sieg. Auf den Tag genau zwei Wochen vor seinem 41. Geburtstag gelang dem Quarterback mit seinem Team ein 24:10 über die Detroit Lions. Favre warf einen Touchdown-Pass.

Die erste Niederlage setzte es für Titelverteidiger New Orleans Saints. Nach Verlängerung unterlag die Mannschaft um Spielmacher Drew Brees 24:27 gegen die Atlanta Falcons. Kicker Matt Bryant sorgte mit einem Field Goal aus 46 Yards für die Entscheidung.