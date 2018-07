Inhalt Seite 1 — FC Bayern setzt Zeichen - Van Gaal verlängert Seite 2 Auf einer Seite lesen

München (SID) - Rekordmeister Bayern München setzt angesichts seiner schweren sportlichen Krise ein Zeichen und hat den Vertrag mit Trainer Louis van Gaal um ein Jahr verlängert. Der Coach unterschrieb den neuen Kontrakt am Montag in Basel, wo die Bayern am Dienstag in der Champions League auf den Schweizer Double-Sieger FC Basel treffen (20.45 Uhr/Sky live). Auch der komplette Trainerstab bleibt den Bayern erhalten.

Die finalen Vetragsgespräche zwischen dem Vorstand und van Gaal hatten am Samstagabend nach der 1:2-Niederlage der Bayern gegen Mainz 05 stattgefunden. "Wir lieben es, Dinge zu tun, die nicht erwartet werden. Nach Siegen kann jeder verlängern. Aber es ist doch ein gutes Zeichen für die Öffentlichkeit, dem Trainer auch nach einer Niederlage diesen Stellenwert zukommen zu lassen", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Der Verein wollte mit dem Schritt "klar zeigen, welchen Stellenwert Louis beim FC Bayern genießt".

Van Gaal begründete seine Zustimmung zur Ausdehnnug des Arbeitsverhältnisses wie folgt: "Es ist mir immer wichtig, etwas gewinnen zu können, und mit einem Spitzenklub wie dem FC Bayern kann man etwas gewinnen." Außerdem klappe "die Zusammenarbeit mit meinen Spielern hervorragend, das ist der wichtigste Punkt". Auch mit den Bossen habe er ein "sehr gutes Verhältnis. Sie stehen zu mir, wie sie vor dem Champions-League-Finale zu mir gestanden haben." Und schließlich sei seine Frau Truus "in München verliebt und froh, dass wir bleiben".

Vertragsverlängerung keine Überraschung

Überraschend kommt der Schritt nicht: Die Ausdehnung des zum Saisonende auslaufenden Kontrakts war für Ende September/Anfang Oktober erwartet worden. Auch Präsident Uli Hoeneß hatte erst kürzlich betont: "Ich glaube nicht, dass da noch viel zu besprechen ist. Ich kann ihnen ziemlich sicher sagen, dass er bleibt." Rummenigge bezeichnete die Unterschrift noch vor dem Abflug nach Basel als "reine Formalie". Diese erfolgte durch van Gaal dann vor Ort nach dem Mittagessen.

Dass der Kontrakt nur um ein Jahr bis 2012 verlängert wird, sei ein Wunsch van Gaals gewesen, "und dem Wunsch sind wir nachgekommen", sagte Rummenigge.

Van Gaal, der stets betont hatte, in naher Zukunft wieder ein Nationalteam übernehmen zu wollen, war im Sommer 2009 bei den Bayern angetreten und hatte sie nach anfänglichen Schwierigkeiten zum Double und ins Finale der Champions League (0:2 gegen Inter Mailand) geführt. Nach dem schwachen Saisonstart mit nur zwei Siegen in sechs Spielen war im Umfeld leise Kritik an ihm aufgekommen.