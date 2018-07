Bremen (SID) - Bundesligist Werder Bremen tritt die Reise zum Champions-League-Spiel am kommenden Mittwoch bei Titelverteidiger Inter Mailand (20.45 Uhr/SAT.1 und Sky live) mit erheblichen Personalsorgen an. In Mannschaftskapitän Torsten Frings, Torjäger Claudio Pizarro und Außenverteidiger Clemens Fritz hat Trainer Thomas Schaaf drei weitere Ausfälle zu beklagen. Das Trio wird den Bremern möglicherweise auch im Bundesligaspiel am Sonntag bei Bayer Leverkusen nicht zur Verfügung stehen.

"Dass diese Verletzungen aufgetreten sind, trifft uns sehr. Gerade im Hinblick auf die nächsten Aufgaben bedeuten die Ausfälle einen Qualitätsverlust für die Mannschaft", sagte Schaaf: "Wir hoffen, dass alle drei schnellstmöglich wieder zur Verfügung stehen. Es besteht aber die Gefahr, dass sie die nächsten zwei Spiele verpassen."

Boenisch, Pasanen und Naldo fehlen ebenfalls

Fritz und der zuvor gerade erst von einer ähnlichen Verletzung genesene Pizarro hatten sich im Nordderby am Samstag gegen den Hamburger SV (3:2) jeweils einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Frings wird von einem Bluterguss im Bereich des Hüftknochens geplagt. Neben dem Trio fehlen Werder auch Sebastian Boenisch (Knie-OP), Petri Pasanen (Bänderdehnung) und Naldo (Kniebeschwerden).

Zum Auftakt der Champions-League-Gruppenphase hatte sich Werder vor rund zwei Wochen 2:2 vom englischen Premier-League-Klub Tottenham Hotspur getrennt.