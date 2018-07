Rom (SID) - Hooligans haben erneut den Fußball in Italien in Verruf gebracht. Der Torhüter des italienischen Drittligisten Gubbio Calcio, Eugenio Lamanna, wurde zusammen mit seinen Eltern von Randalierern am Sonntagabend angegriffen und dabei schwer verletzt. Der Spieler musste mit einem Nasenbeinbruch sowie Gesichts- und Unterkieferblessuren ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Der 21-Jährige wurde von einem Dutzend Hooligans angegriffen, die mit Flaschen auf ihn losgingen. Auch seine Eltern wurden verletzt. Lamanna hatte mit seinem Team gegen Alessandria 0:2 verloren und befand sich mit seinen Eltern auf dem Weg nach Hause.

"Ich bin ohne Grund angegriffen worden. Ich habe mich zu verteidigen versucht, doch es waren einfach zu viele Angreifer", sagte der Keeper. Drei mutmaßliche Rowdys wurden später von der Polizei verhaftet.