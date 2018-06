Hamburg (SID) - Nach der Absage ihres Ringduells am 2. Oktober in Monaco haben sich der ehemalige Box-Weltmeister Arthur Abraham aus Berlin und der Engländer Carl Froch auf einen Nachholtermin verständigt. Der Fight findet am 27. November in Helsinki statt. Froch hatte den ersten Termin wegen Rückenproblemen absagen und eine vierwöchige Trainingspause einlegen müssen. Nur der Sieger des Kampfes ist sicher im Halbfinale des Super-Six-Turniers der sechs weltbesten Super-Mittelgewichtler.

Abraham stimmte sich umgehend verbal auf den Schlagabtausch mit dem Briten ein. "Er sagt, er hätte Probleme mit seinem Rücken. Ich glaube, er hat noch viel größere Probleme mit seinem Kopf. In Helsinki werde ich ihn mit meinen Fäusten zurück in die Realität holen", tönte der 30-Jährige, der beim Super-Six bisher einen Sieg und eine Niederlage zu Buche stehen hat.

Große Sprüche vor dem Kampf

Froch, der die gleiche Turnier-Bilanz aufweist, gab sich ebenfalls alles andere als zurückhaltend: "Wenn Abraham auswärts boxt, ist er verloren. Wenn ich in Finnland mit ihm fertig bin, wird er vom Ringboden aus die Nordlichter sehen."

Ebenfalls am 27. November werden sich der ungeschlagene WBA-Weltmeister Andre Ward und dessen US-amerikanischer Landsmann Andre Dirrell gegenüberstehen. Bei dem Kampf geht es zudem um den vakanten WBC-Gürtel, den der verletzte Däne Mikkel Kessler nach seinem Turnierausstieg niederlegen musste.

Da neben Kessler auch Jermaine Taylor (USA) seine Teilnahme am Super-Six bereits für beendet erklärt hat, ist in Allan Green (USA) nur noch ein weiterer Boxer neben Abraham, Froch, Ward und Dirrell verblieben. Wie die Kampfserie für den 31-Jährigen weitergeht, ist noch offen.