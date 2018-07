Bangkok (SID) - Der Deggendorfer Daniel Brands hat beim ATP-Turnier in Bangkok die nächste unde erreicht. Der Wimbledon-Achtelfinalist setzte sich gegen Illya Marchenko aus der Ukraine mit 6:3, 6:4 durch. Nächster Gegner ist der an Nummer sechs geführte Niederländer Thiemo de Bakker, der 7:5, 6:0 gegen Marc Lopez aus Spanien gewann.

Neben Brands sind in Bangkok noch vier deutsche Tennisprofis am Start. Der an Nummer acht gesetzte Stuttgart Michael Berrer trifft auf Guillermo Garcia-Lopez (Spanien), Benjamin Becker (Orscholz) bekommt es in einem deutschen Duell mit Mischa Zverev (Hamburg) zu tun.