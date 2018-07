München (SID) - Sportdirektor Christian Nerlinger macht sich angesichts der Schwächephase große Sorgen um den deutschen Meister Bayern München. "Die Situation ist alarmierend, das ist ganz klar", sagte Nerlinger vor dem Champions-League-Spiel der Münchner am Dienstag (20.45 Uhr/live bei Sky) beim FC Basel in einem Interview mit dem Internetportal Sport1.

In der Champions League habe sich der FC Bayern mit dem Heimsieg gegen den AS Rom (2:0) eine sehr gute Ausgangsposition verschafft, sagte Nerlinger. Doch der Sportdirektor weiß auch: "In der Bundesliga ist es fünf vor zwölf."

Die Ursache für die ausbleibenden Erfolgserlebnisse hat Nerlinger in der Offensive ausgemacht: "Das Erzwingenwollen von Toren hat mir in den letzten Wochen ein bisschen gefehlt. Wenn wir das noch umsetzen, sind wir schnell wieder im Aufzug nach oben."

Vor jeglicher Kritik in Schutz nimmt Nerlinger Trainer Louis van Gaal, mit dem der Rekordmeister den Vertrag am Montag um ein Jahr bis 2012 verlängerte: "Wenn Umstände eintreten, die uns nicht ganz so erfolgreich spielen lassen - wie eben Verletzungspech - dann hat das mit der Arbeit des Trainers nichts zu tun. Wir sind sehr froh, dass wir um ein weiteres Jahr verlängert haben."