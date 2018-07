Freiburg (SID) - Schock für Bundesligist SC Freiburg: Kapitän Heiko Butscher und Verteidiger Pavel Krmas fallen verletzungsbedingt lange aus. Butscher, der bei der 1:2-Niederlage beim VfL Wolfsburg am Sonntag einen Innenbandriss im Knie erlitt, wird vermutlich in diesem Jahr nicht mehr spielen können. Krmas wird noch in dieser Woche an der lädierten Wade operiert und wird mehrere Wochen ausfallen.