Leverkusen (SID) - Bundesligist Bayer Leverkusen muss am Donnerstag (21.05 Uhr/Sky und SAT.1 live) im Europa-League-Gruppenspiel bei Titelverteidiger Atletico Madrid auf Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack (Bruch des Schienbeinköpfchens), Stefan Kießling (Syndesmoseriss) und Gonzalo Castro (Muskelfaserriss) verzichten. Trainer Jupp Heynckes, der zuletzt mit seinem Team in vier Pflichtspielen ungeschlagen geblieben war, stehen damit drei Leistungsträger nicht zur Verfügung. Allerdings sind die Chancen gestiegen, dass Angreifer Patrick Helmes (Adduktorenverletzung) in der spanischen Hauptstadt wieder zum Bayer-Kader zählen wird.