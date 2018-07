Inhalt Seite 1 — Bremen muss gegen Inter über sich hinauswachsen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bremen (SID) - Kapitän Torsten Frings operiert, Torjäger Claudio Pizarro erneut verletzt, Nationalspieler Clemens Fritz nicht einsatzbereit - ausgerechnet vor der wohl größten Herausforderung in der diesjährigen Gruppenphase der Champions League ist die Personalnot bei Werder Bremen riesengroß. "Inter Mailand ist der Titelverteidiger, mehr muss man wohl nicht sagen. Wir müssen schon über uns hinauswachsen", sagte Geschäftsführer Klaus Allofs vor dem Gastspiel in Italien heute (20.45 Uhr/Sky und SAT.1 live).

Mit spielerischen Mitteln wird man den Gastgebern kaum beikommen können, so setzt man an der Weser notgedrungen auf andere Tugenden. Abwehrchef Per Mertesacker: "Es wird ganz wichtig sein, Dinge wie Zweikampfstärke und Laufbereitschaft in die Waagschale zu werfen." Unter diesen Vorzeichen hatten die Hanseaten am Samstag das Nordderby gegen den Hamburger SV mit 3:2 für sich entschieden.

Bremen vor Mammutaufgabe

Auch Werder-Trainer Thomas Schaaf erwartet eine extrem schwere Aufgabe. "Natürlich ist Inter der ganz klare Favorit. Es ist schon beeindruckend, was sie personelle aufbieten können", erklärte der Coach, der zumindest für die Defensive noch eine Alternative aufbieten könnte. Routinier Petri Pasanen reiste am Dienstag trotz einer noch nicht völlig auskurierten Innenbanddehnung im Knie mit in die lombardische Metropole.

Nur Marko Arnautovic verbreitete auf dem Flug von Bremen von Mailand vorsichtigen Optimismus. "Wenn man Inter unter Druck setzt, dann kommen auch die Fehler", verkündete der Österreicher, der in der vergangenen Saison zwar zum Inter-Kader gehörte, aber nur zu drei Einsätzen in der Serie A kam. Man wisse in Mailand schon, dass auch Werder eine gute Mannschaft habe.

Internationale Mängel bei Inter

Ähnlich wie beim Bundesliga-Zwölften von der Weser lief es in der Tat beim Team von Rafael Benitez zumindest auf der internationalen Bühne sportlich nicht so rund wie gewohnt. In der "Königsklasse" kam man zum Auftakt beim niederländischen Meister Twente Enschede über ein 2:2 nicht hinaus, auch in der Serie A kassierte Inter bei AS Rom die erste Saisonniederlage (0:1).