Basel (SID) - Rekordmeister Bayern München muss im wichtigen Bundesliga-Spiel am Sonntag bei Borussia Dortmund (17.30 Uhr/Sky und Liga total! live) möglicherweise auf Hamit Altintop verzichten. Der türkische Nationalspieler hatte beim 2:1 (0:1)-Sieg der Münchner am Dienstagabend in der Champions League beim Schweizer Meister FC Basel zur Pause wegen Adduktorenproblemen ausgewechselt werden müssen. "Ich hatte wieder diese Schmerzen", sagte Altintop, der schon häufiger an dieser Art von Verletzung laborierte. Ob es für das Spiel beim BVB reicht, weiß er noch nicht. "Ich hoffe es", sagte der Mittelfeldspieler.