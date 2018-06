Los Angeles (SID) - Der englische Fußball-Superstar David Beckham macht sich weiter Hoffnungen auf eine Zukunft in der englischen Nationalmannschaft. Das sagte der 35-Jährige in einem Interview auf der Internetseite des Weltverbandes FIFA (www.fifa.com).

"Die Entscheidung, ob es vorbei ist oder nicht, liegt nicht bei mir. Ich will weitermachen und will weiter für die Nationalmannschaft zur Verfügung stehen. Das ist alles, was ich tun kann. Ich weiß wirklich nicht, ob dieser Weg jetzt zu Ende ist. Aber ich werde weiter hart trainieren, um wieder topfit zu werden", sagte der 115-malige Nationalspieler.

Unsanfter Rauswurf nach der WM

Zuvor hatte Nationalcoach Fabio Capello die Karriere Beckhams bei den "Three Lions" etwas unsanft in einem TV-Interview für beendet erklärt. "Ich danke ihm für seine Unterstützung während der Weltmeisterschaft, aber ich glaube, er ist inzwischen ein bisschen zu alt", sagte der 64-jährige Capello vor dem Länderspiel gegen Ungarn im August und hatte damit für reichlich Wirbel im Mutterland des Fußballs gesorgt.

Für eine Zukunft bei den "Three Lions" will Beckham schnellstmöglich fit werden. Deshalb wird der 35-Jährige nach dem Ende der Saison in der Major League Soccer (MLS) im November offenbar nicht erneut auf Leihbasis zu einem europäischen Klub wechseln.

"Man soll niemals nie sagen, aber nach meiner Verletzung muss ich mich jetzt voll und ganz darauf konzentrieren, wieder topfit zu werden", sagte "Becks", der 2009 und 2010 in der Winterpause von den Los Angeles Galaxy in die italienische Serie A zum AC Mailand ausgeliehen wurde. Bei seinem zweiten Engagement zog sich Beckham einen Achillessehnenriss zu und versäumte deshalb die Weltmeisterschaft in Südafrika. Am 11. September gab Beckham nach einem halben Jahr Pause sein Comeback in der US-Liga, und am vergangenen Freitag spielte der 35-Jährige erstmals wieder von Beginn an. Trotz der 0:2-Niederlage gegen die Red Bulls New York sind Beckham und Co. weiterhin Tabellenführer der MLS.