Buenos Aires (SID) - Bei der Weltmeisterschaft der Frauen in Argentinien ist der fünfte Spieltag komplett dem Regen zum Opfer gefallen. Die drei am Donnerstag angesetzten Begegnungen der Gruppe B (Südafrika-China, England-Südkorea, Spanien-Argentinien) sind auf den heutigen Freitag verschoben worden. Darüber hinaus finden am Freitag auch drei Spiele der Gruppe A statt, unter anderem um 19.30 Uhr MESZ die Partie zwischen Deutschland und Indien. Deutschland ist hinter dem punktgleichen Olympiasieger und Weltmeister Niederlande Tabellenzweiter in der Gruppe A.