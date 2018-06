Brands Hatch (SID) - Titelverteidiger Audi hat das Training zum 7. Saisonrennen der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft am Sonntag (14.00 Uhr MESZ/live in der ARD) auf dem britischen Traditionskurs in Brands Hatch dominiert. Ex-Champion Mattias Ekström fuhr in einem Abt-Audi A4 mit 42,019 Sekunden die beste Rundenzeit. Sein Teamkollege, Titelverteidiger Timo Scheider (Braubach), verfehlte die Bestzeit des Schweden nur um 61 Tausendstelsekunden (42,080).

Hinter den Audi-Piloten Miguel Molina (Spanien), Alexandre Premat (Frankreich) und Markus Winkelhock (Berglen-Steinach) war der britische Lokalmatador Gary Paffett auf Rang sechs (42,217) bester Mercedes-Fahrer. Spitzenreiter Bruno Spengler (Kanada) belegte in einer weiteren AMG-Mercedes C-Klasse den neunten Platz (42,318).