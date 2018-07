Köln (SID) - Die Kölner Haie haben auf den Fehlstart in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) reagiert und in Wade Dubielewicz einen neuen Torwart verpflichtet. Der achtmalige deutsche Meister stattete den 31 Jahre alten Kanadier mit einem Vertrag bis Saisonende aus. Dubielewicz stand zuletzt in den USA für die Minnesota Wild (NHL) und die Houston Aeros (AHL) auf dem Eis.

"Er hat in seiner bisherigen Laufbahn gelernt, mit Drucksituationen umzugehen, seine Erfahrung wird uns weiterhelfen", sagte Haie-Trainer Bill Stewart. Köln ist nach acht Spieltagen Tabellenvorletzter und hat mit 25 die zweitmeisten Gegentreffer kassiert.