Oschersleben (SID) - Die Motorsport Arena Oschersleben bleibt ein fester Bestandteil in der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM). Nachdem die Rennstrecke in diesem Jahr zum zehnten Mal Schauplatz der DTM war, haben die Verantwortlichen den Kalender für die kommende Saison mit großer Freude zur Kenntnis genommen.

"Wir sind natürlich stolz, dass wir das Highlight unserer Motorsportsaison auch 2011 wieder am Start haben. Der Termin war schon in diesem Jahr perfekt für uns, das Wetter war schön und 62.000 Fans waren begeistert. Das sollte ein gutes Omen für das kommende Jahr sein", sagt Thomas Voss, Geschäftsführer der Motorsport Arena Oschersleben. Das Rennen 2011 findet am 18. September statt.

Große Pläne mit der DTM gibt es in München. Dort steigt im kommenden Jahr erstmals ein Tourenwagen-Spektakel, zunächst noch als Einladungsrennen. Wenn BMW wie erwartet 2012 in die DTM zurückkehrt, könnte in München auch ein offizieller Wertungslauf über die Bühne gehen.

"Die Strecke wird etwa 1,2 Kilometer lang sein und komplett durch den Innenraum führen. Gefahren wird eins gegen eins. Nur das Fahrerlager wird selbstverständlich außerhalb des Stadions aufgebaut sein", sagte Olympiapark-Chef Ralph Huber dem SID. Das Einladungsrennen ist für den 17. Juli 2011 geplant.