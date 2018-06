Hoffenheim (SID) - Beim Bundesligisten 1899 Hoffenheim hängt vor dem Spitzenspiel am Samstag beim Spitzenreiter FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/Sky und Liga total! live) der Haussegen schief. Trainer Ralf Rangnick ist sauer auf Abwehrchef Josip Simunic, der sich über seine Auswechslung zur Pause der zurückliegenden Partie beim 1. FC Köln (1:1) beschwert hatte.

"Ich verstehe diese Aussagen überhaupt nicht und habe kein Verständnis dafür. Die Auswechslung in Köln hat sich selbst erklärt, die muss ich nicht noch einmal erklären", kommentierte Rangnick die Kritik seines Vize-Kapitäns: "Die Fitness ist bei einzelnen Spielern offensichtlich nicht so, wie sie sein sollte, unter anderem bei Joe. Ihm hat man die englische Woche angemerkt. Er hat ungewohnte Fehler gemacht."

Simunic hatte zuvor im Fachmagazin Kicker seinen Trainer für die Auswechslung in Köln kritisiert. "Ich warte noch immer, dass der Trainer mit mir redet", sagte der Innenverteidiger des Tabellenvierten, der nach eigenen Angaben "so was noch nie erlebt hat".

Abgesehen vom Stress mit Simunic plagen Rangnick vor dem Spiel in Mainz personelle Schwierigkeiten. Mittelfeldspieler Sebastian Rudy fällt aufgrund von Problemen in der Wade voraussichtlich aus. Ein Fragezeichen steht auch hinter dem Einsatz von Offensivspieler Boris Vukcevic, der an einer Grippe laboriert. Daran war auch Spielmacher Sejad Salihovic zuletzt erkrankt. Der Bosnier ist aber mittlerweile wieder ins Training zurückgekehrt.