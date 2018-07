Nürnberg (SID) - Die Nürnberg Ice Tigers müssen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in den nächsten drei Spielen auf Stürmer Alexander Oblinger verzichten. Der 21-Jährige hatte am vergangenen Freitag bei der 5:6-Niederlage nach Penaltyschießen bei den Krefeld Pinguinen eine Matchstrafe erhalten. Neben der Sperre muss Oblinger auch noch 900 Euro Geldstrafe zahlen.