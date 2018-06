Inhalt Seite 1 — Werkself entführt Punkt beim Titelverteidiger Seite 2 Auf einer Seite lesen

Madrid (SID) - Den überraschenden Sieg verfehlt, aber einen Achtungserfolg erzielt: Bayer Leverkusen hat Titelverteidiger Atletio Madrid in der Europa League einen Punkt abgetrotzt. Nach einer starken ersten Halbzeit ließ sich der Fußball-Bundesligist nach dem Wechsel vom europäischen Supercup-Sieger den Schneid abkaufen und musste sich am Ende mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Mit vier Punkten aus zwei Spielen haben die Rheinländer dennoch beste Chancen auf den Einzug in die K.o-Runde, der Titelverteidiger muss dagegen mit nur einem Zähler das sensationelle Aus befürchten.

Der Schweizer Eren Derdiyok hatte Bayer in der 39. Minute die bis dahin hochverdiente Führung beschert. Nach einem fragwürdigen Foulelfmeter für Atletico, den der Portugiese Simao verwandelte (51.), drehte Atletico aber auf und war dem Sieg letztlich näher.

"Das war unglücklich. Wir haben in der ersten Halbzeit sehr diszipliniert gespielt. Es ist schade und unnötig, dass wir durch einen Elfmeter nicht gewonnen haben", sagte Torschütze Derdiyok, und der eingewechselte Simon Rolfes meinte: "Wir hatten in der zweiten Halbzeit nicht mehr so die Kontrolle, aber trotzdem waren wir nah dran am Sieg. Ein Punkt in Madrid ist in Ordnung. Ich denke, wir werden uns am Ende in der Gruppe durchsetzen."

Bayer in der ersten Halbzeit überlegen

Vor etwa 40.000 Zuschauern im Stadion Vicente Calderon war Bayer auch ohne Michael Ballack, Stefan Kießling und den kurzfristig ausgefallenen Renato Augusto (Bänderdehnung im rechten Knie) im ersten Durchgang das überlegene Team. Der Bundesliga-Fünfte stand kompakt und machte die Räume geschickt eng, der Tabellenfünfte der Primera Division fand dagegen zunächst kein Mittel.

Mit zunehmender Spieldauer setzte das Team von Trainer Jupp Heynckes, der insgesamt sieben Jahre in Spanien tätig gewesen war, auch nach vorne die Akzente. In der 21. Minute setzte der starke Arturo Vidal mit einem Steilpass Derdiyok in Szene, doch der Schweizer traf nur das Außennetz.

Sechs Minuten vor der Pause gelang Derdiyok dann aber die Führung. Einen Kopfball von Abwehrchef Sami Hypiää konnte Atleticos Abwehrspieler Filipe Luis noch an den Pfosten lenken, doch der Bayer-Stürmer schaltete am schnellsten und drückte den Ball über die Linie.