Hannover (SID) - Der US-amerikanische Nationalspieler DaMarcus Beasley hat sein erstes Tor für den Bundesligisten Hannover 96 erzielt. Der Mittelfeldspieler, der erst am vergangenen Montag verpflichtet worden war, traf beim 3:0 (1:0) im Testspiel am Samstag gegen den tschechischen Erstligisten Mlada Boleslav. Vor 1200 Zuschauern in Lehrte-Immensen waren zudem Didier Ya Konan und Valdet Rama für die Niedersachsen erfolgreich.

WM-Teilnehmer Beasley hatte bereits in den beiden Spielen am Dienstag beim Bezirksligisten HSC Hannover (4:0) und am Donnerstag beim Regionalligisten TSV Havelse (5:1) mitgewirkt. Der 28-Jährige war als Ersatz für den verletzten Portugiesen Carlitos, der sich im ersten Saisonspiel einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen hatte, geholt worden.