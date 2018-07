New York (SID) - Die an Position vier gesetzte Jelena Jankovic ist bei den US Open in New York als erste Topspielerin ausgeschieden. Die 25-jährige Serbin musste sich überraschend der Estin Kaia Kanepi mit 2:6, 6:7 (1:7) geschlagen geben und verpasste überraschend das Achtelfinale. Die frühere Weltranglistenerste hatte 2008 im Finale von Flushing Meadows gestanden und wartet immer noch auf ihren ersten Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier.

Die Weltranglisten-32. Kanepi hatte zuletzt in Wimbledon mit ihrem Viertelfinal-Einzug für Furore gesorgt. In der Runde der letzten 16 trifft die 25-Jährige auf die Siegerin der Partie zwischen der letztjährigen US-Open-Halbfinalistin Yanina Wickmayer (Belgien/Nr. 15) und der Schweizerin Patty Schnyder.

Auch French-Open-Finalist Robin Söderling steht erwartungsgemäß im Achtelfinale. Der Schwede hatte beim 6:2, 6:3, 6:3 im Drittrundenmatch gegen Thiemo de Bakker (Niederlande) kaum Probleme. Nächster Gegner des an fünf gesetzten Söderling ist Albert Montanes. Der Spanier profitierte beim Stand von 6:2, 2:1 von der verletzungsbedingten Aufgabe des Japaners Kei Nishikori.