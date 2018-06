Lodz (SID) - Abwehrspieler Sebastian Boenisch vom Bundesligisten Werder Bremen hat sein Debüt in der polnischen Nationalmannschaft gefeiert. Der 23-Jährige kam mit dem EM-Gastgeber von 2012 in einem Länderspiel gegen die Ukraine zu einem 1:1 (1:0). Ireneusz Jelen hatte die Gastgeber in Lodz in Führung gebracht (42.), Eugen Selesniow erzielte in der Nachspielzeit aber noch den Ausgleich für die Ukraine (90.+2).

Boenisch wurde in Gliwice geboren, wuchs aber in Deutschland auf. Für die deutsche U21-Auswahl bestritt er 13 Spiele und wurde mit ihr 2009 in Schweden Europameister. Weil er in der A-Nationalmannschaft bei Bundestrainer Joachim Löw aber keine Chance sah, entschied er sich, für sein Geburtsland zu spielen.