Zell am See (SID) - Die Eisbären Berlin haben bei der European Trophy ihre eindrucksvolle Siegesserie fortgesetzt und das Endspiel erreicht. Der viermalige deutsche Eishockey-Meister fegte im Halbfinale in Zell am See den Schweizer Champion SC Bern mit 5:1 (0:0, 2:1, 3:0) vom Eis und feierte seinen achten Erfolg nacheinander. Der Gegner für das Finale am Sonntag (20.45 Uhr) in Salzburg wurde am Samstagabend zwischen den schwedischen Topklubs HV 71 Jönköping und Färjestads BK ermittelt.

Ex-Nationalspieler Stefan Ustorf und WM-Teilnehmer Andre Rankel trugen sich jeweils zweimal in die Torschützenliste ein. Verteidiger Richie Regehr erzielte das vorentscheidende 2:1 (29.). Insgesamt hatten 18 europäische Spitzenklubs aus sieben Nationen, aufgeteilt in zwei Divisionen, an der European Trophy teilgenommen.