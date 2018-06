Hamburg (SID) - Gelungenes Jubiläum für den HSV Hamburg: Der Handball-Bundesligist feierte in seinem 150. Heimspiel mit einen 32:27 (18:12)-Erfolg gegen den SC Magdeburg den zweiten Saisonsieg. Ebenfalls zum zweiten Mal erfolgreich war der VfL Gummersbach. Der Europacupsieger der Pokalsieger gewann sein Heimspiel gegen den HBW Balingen-Weilstetten 32:24 (16:13) und ist nun erster Verfolger von Titelverteidiger THW Kiel. Eine souveräne Vorstellung lieferte der TBV Lemgo beim 31:27 (16:14)-Auswärtssieg beim Aufsteiger TSG Ludwigsburg-Friesenheim ab.

Bester HSV-Werfer in der vom vierten Spieltag vorgezogenen Partie für den Pokalsieger und Supercup-Gewinner war der Torschützenkönig der vergangenen Saison, Hans Lindberg (11/2). Erfolgreichster Schütze beim SCM, der am Mittwoch der SG Flensburg-Handewitt eine überraschende 29:33-Niederlage beigebracht hatte, war Steffen Coßbau (5/3). Einen starken Rückhalt hatten die Hamburger, nun Tabellenfünfter, neben Lindberg vor allem in Torhüter Per Sandström, der fünf Siebenmeter parierte.