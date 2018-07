Neapel (SID) - Argentiniens Fußball-Idol Diego Maradona will seinen 50. Geburtstag am 30. Oktober mit einem großen Spiel in Neapel feiern. An der Begegnung im San-Paolo-Stadion, wo Maradona einige seiner besten Spiele gezeigt hatte, sollen sich einige ehemalige Teamkollegen vom SSC Neapel beteiligen, berichtete die italienische Sporttageszeitung Gazzetta dello Sport am Sonntag. Zuletzt hatte Maradona in Neapel vor 19 Jahren gespielt.