Inhalt Seite 1 — Löw: "Das Team hat einen guten Spirit bewiesen" Seite 2 Auf einer Seite lesen

Brüssel (SID) - Deutschlands Fußball-Nationaltrainer Joachim Löw bewertet im Gespräch mit dem Sport-Informations-Dienst (SID) den Sieg gegen Belgien, das Auftreten seiner Mannschaft, sowie die Leistungen von Jansen und Badstuber.

SID: "Wie bewerten Sie das 1:0 in Belgien zum Start in die EM-Qualifikation?"

Joachim Löw: "Wichtig war, dass wir zum Auftakt gewonnen haben. Denn bei einem längeren Wettbewerb, der einem Marathon gleicht, rennt man sonst den Punkten hinterher. Ich habe die Belgier so gut erwartet, sie waren hochmotiviert. Gut gefallen hat mir, dass die Mannschaft einen guten Spirit bewiesen hat."

SID: "In der Anfangsformation standen elf WM-Fahrer. Konnten diese den WM-Schwung in die Qualifikation transportieren?"

Löw: "Man konnte nicht erwarten, dass nach dieser WM, die sehr viel Substanz gekostet hat, schon alles passt und klappt. In puncto Laufarbeit und Einstellung habe ich aber ein totales Engagement von meiner Mannschaft erwartet - und das hat sie gezeigt. Fußballerisch lief über 90 Minuten noch nicht alles rund und flüssig. Wichtig war aber, dass wir ruhig, seriös und sachlich spielen und unsere Möglichkeiten nutzen. Das haben wir getan. Wir haben uns in der zweiten Halbzeit enorm gesteigert und viel besser das Spiel kontrolliert. Es war wichtig, in Belgien zu gewinnen, da werden andere Mannschaften noch Punkte lassen. Belgien spielt für mich in unserer Gruppe nach wie vor eine starke Rolle."

SID: "Woran hapert es denn noch bei Ihrer Mannschaft?"

Löw: "Nach gerade mal vier Wochen Training sind die Spieler noch nicht auf ihrem Leistungszenit und auch körperlich noch nicht auf der Höhe. Da muss man derzeit noch einige Abstriche machen. Aber wir haben streckenweise schon sehr gut gespielt und wissen, dass wir es noch besser können."