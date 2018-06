Slany (SID) - Die deutschen Eishockey-Frauen sind mit zwei Siegen in die neue Saison gestartet. Das Team von Bundestrainer Peter Kathan gewann am heutigen Sonntag auch das zweite Länderspiel in Slany gegen Tschechien mit 7:4 (2:0, 3:1, 2:3). Tags zuvor hatte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) gar mit 7:1 (1:1, 4:0, 2:0) triumphiert.

"Das war ein ausgezeichneter Start in die neue Saison", sagte Kathan: "Die jungen Spielerinnen aus der U18 haben sich hervorragend ins Team integriert." Saisonhöhepunkt ist die B-WM in Ravensburg (11. bis 16. April 2011), bei der die deutsche Mannschaft gegen Japan, China, Norwegen, Österreich und Lettland um die Rückkehr in die Eliteklasse kämpft.