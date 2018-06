Köln (SID) - Die Eisbären Berlin haben mit ihrem neunten Sieg in Folge die European Trophy gewonnen und einen internationalen Achtungserfolg gefeiert. Der viermalige deutsche Eishockey-Meister setzte sich im Finale in Salzburg mit 5:3 (2:0, 2:3, 1:0) gegen den schwedischen Titelträger HV 71 Jönköping durch. Zuvor hatte das Team von Trainer Don Jackson in der Endrunde bereits den finnischen Meister TPS Turku (4:1) und den Schweizer Champion SC Bern (5:1) ausgeschaltet.

Larin Braun (12.) und Jeff Friesen (13./22.) sorgten für eine schnelle 3:0-Führung. Doch danach wurde es noch einmal eng: Die Schweden starteten eine Aufholjagd. Am Ende machten die Tore von Jimmy Sharrow (28.) und Ex-Nationalspieler Stefan Ustorf (60.) den Unterschied. Insgesamt 18 europäische Spitzenklubs aus sieben Nationen hatten, aufgeteilt in zwei Divisionen, an der European Trophy teilgenommen. Sie war als Ersatz für die schon nach einer Saison wegen Finanzierungsproblemen eingestellte Champions League eingeführt worden.