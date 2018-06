Aachen (SID) - Torhüter Thorsten Stuckmann vom Zweitligisten Alemannia Aachen muss sich nach seinem am vergangenen Wochenende erlittenen Mittelfußbruch nun doch einer Operation unterziehen. Nach weiterführenden Untersuchungen am heutigen Montag entschieden die Ärzte, eine Schraube in den lädierten Knochen einzusetzen.

Ebenso wie Stuckmann wird auch Abwehrspieler Nico Herzig der Alemannia für mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen. Der 26-Jährige überstand den Eingriff an seinem eingerissenen Innenmeniskus heute aber ohne Probleme.