Bremen (SID) - Bundesligist Werder Bremen bangt vor dem Punktspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky und Liga total! live) bei Rekordmeister Bayern München weiter um den Einsatz von Torjäger Claudio Pizarro. Der Peruaner leidet noch immer an den Folgen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel und konnte auch am heutigen Montag nicht mit der Mannschaft trainieren.

"Bei ihm müssen wir uns noch gedulden", sagte Werder-Trainer Thomas Schaaf, er gab sich aber gelassen: "Über die Personalsituation mache ich mir noch keine Gedanken. Um zu sehen, wer zur Verfügung steht, müssen wir erstmal die Länderspiele in dieser Woche abwarten. Da kann noch viel passieren."

Mit Wochenbeginn konnte der Coach zumindest Philipp Bargfrede wieder auf dem Platz begrüßen. Der Mittelfeldspieler musste zuletzt wegen eines Magen-Darm-Infekts pausieren.