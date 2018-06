New York (SID) - Der Russe Michail Juschni hat zum zweiten Mal in seiner Karriere das Viertelfinale der US Open in New York erreicht. Der Weltranglisten-14. besiegte in der Runde der letzten 16 Tommy Robredo (Spanien) mit 7:5, 6:2, 4:6, 6:4. Nächster Gegner des 28-Jährigen ist am Donnerstag der Sieger des Matches zwischen Sam Querrey (USA) und dem Schweizer Stanislas Wawrinka.

Am Montag waren beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres bereits der fünfmalige Turniersieger Roger Federer, French-Open-Finalist Robin Söderling, der an Position drei gesetzte Novak Djokovic und Gael Monfils ins Viertelfinale eingezogen.

Federer trifft nun auf Söderling aus Schweden, der dem Schweizer vor drei Monaten in Roland Garros eine ganz bittere Viertelfinal-Pleite beschert hatte. Der Serbe Djokovic fordert den Franzosen Monfils heraus.

München-Sieger Juschni hatte vor vier Jahren in Flushing Meadows seinen bislang größten Erfolg bei einem Grand-Slam-Turnier gefeiert. Damals war er im Halbfinale von New York an Lokalmatador Andy Roddick gescheitert.