Rom (SID) - Der Volleyball-Weltverband FIVB hat eines der drei entscheidenden Qualifikationsturniere für Olympia 2012 nach Berlin vergeben. In der Max-Schmeling-Halle können sich Deutschlands Männer im Mai 2012 mit Heimvorteil die Tickets für die Sommerspiele in London sichern. Die weiteren Turniere finden in Japan und Rom statt. Insgesamt hatten sich sieben Nationen um die Ausrichtung der Turniere beworben.