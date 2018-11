Paris (SID) - Erstmals mit 20 Rennen, aber dafür weiter mit 12 Teams wird die Formel-1-WM 2011 ausgetragen. Das beschloss das World Motor Sport Council des Automobil-Weltverbandes FIA am Mittwoch in Paris. Das Gremium entschied, dass kein Antragsteller die nötige Qualifikation für den vakanten 13. Platz im Starterfeld habe und ließ damit auch die Hoffnungen des früheren Weltmeisters Jacques Villeneuve auf die Rückkehr in die Königsklasse platzen.

Damit wird die Formel-1-Premiere in Indien ohne den Kanadier stattfinden. Dort wird die Königsklasse am 30. Oktober 2011 das 18. von insgesamt 20 Rennen fahren, so viele wie noch nie in ihrer Geschichte. Bislang lag das Maximum bei 19 Grand Prix in den Jahren 2005 und 2010.

Die Saison 2011 wird am 13. März in Bahrain eröffnet, der Große Preis von Deutschland auf dem Nürburgring steigt am 24. Juli. Das Saisonfinale kehrt nach zwei Gastspielen in Abu Dhabi wieder nach Brasilien zurück, wo am 27. November das letzte Rennen auf dem Programm steht.