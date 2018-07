Köln (SID) - Kugelstoßerin Denise Hinrichs hat sich einer Operation am linken Knie unterzogen und muss eine mehrwöchige Trainingspause einlegen. "Die Knorpel-OP schien uns nötig, um meine Probleme an der oberen Wade in den Griff zu bekommen, die mich seit dem letzten Sommer behindert haben", sagte die 23-Jährige vom TV Wattenscheid 01 nach dem Eingriff in Düsseldorf. Hinrichs hatte im vergangenen Jahr bei den Hallen-Europameisterschaften die Silbermedaille gewonnen.