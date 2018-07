Köln (SID) - Der deutsche Meister Bayern München ist in der vergangenen Saison in die Top 5 der beliebtesten Klubs Europas aufgestiegen. Das geht aus einer Untersuchung des Marktforschungsunternehmens Sport+Markt hervor. Demnach rückten die Bayern nach ihrer Teilnahme am Champions-League-Finale mit einer Gesamtzahl von nunmehr 20,7 Millionen Fans auf dem gesamten Kontinent vom neunten auf den fünften Rang vor. Die Zahl der Münchner Anhänger teilt sich in 10 Millionen Fans in Deutschland sowie 10,7 Millionen Sympathisanten im europäischen Ausland auf.

Spitzenreiter in der Popularitätsskala ist weiterhin mit großem Abstand der spanische Champion FC Barcelona. Die Katalanen verzeichneten in der abgelaufenen Saison trotz der verfehlten Titelverteidigung in der Champions League einen Zuwachs von 13,6 Millionen Fans auf einen Gesamtanhang von 57,8 Millionen (Ausland: 52,3 Millionen). Barcelonas Erzrivale Real Madrid rangiert trotz eines Verlustes von europaweit 10 Millionen Fans mit insgesamt 31,3 Millionen Anhängern auf Rang zwei vor den englischen Klubs Manchester United (30,6) und FC Chelsea (21,4).

Schalke 04 Deutschlands Nummer zwei

Unmittelbar hinter den Top 20 konnte sich Vizemeister Schalke 04 als neue Nummer zwei der Bundesliga in der internationalen Beliebtheit mit einem Anhang von insgesamt 5 Millionen Fans (plus 2,4 Millionen) vom 33. Platz auf Rang 21 verbessern. Werder Bremen (4,9) fiel um eine Position auf Platz 23, gefolgt vom Hamburger SV auf Rang 26 (4,5/Vorjahr: Rang 28) und Borussia Dortmund auf Position 28 (4,2/29).

München ist in Bezug auf den errechneten Umsatz pro Fan sogar die Nummer zwei in Europa. Bei einem Umsatz von 289,5 Millionen Euro generieren die Bayern 14,00 Euro je Anhänger. Übertroffen wird der deutsche Rekordmeister nur von seinem italienischen Pendant Juventus Turin, der bei 203,2 Millionen Euro Umsatz bei 13,1 Millionen Fans einen Wert von 15,50 Euro erreicht. Zum Vergleich: Barcelona ist in dieser Wertung bei Umsätzen von 365,9 Millionen Euro mit nur 6,30 Euro pro Fan unter Europas zehn populärsten Vereinen das Schlusslicht.